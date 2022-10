Motociclista é socorrido após colidir com carro no centro de Apucarana

Da Redação

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um motociclista, de 54 anos, ferido no começo da tarde desta segunda-feira (10), em Apucarana. A colisão lateral ocorreu no cruzamento da Rua Munhoz da Rocha, com a Rua Osório Ribas de Paula, no centro da cidade.

O motorista do Renault Captur não ficou machucado. Já o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Providência. A vítima sofreu traumas no rosto e na cabeça.

Outro acidente

Um motociclista atropelou um adolescente, de 14 anos, que atravessa a Avenida Curitiba, na região da Barra Funda, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 14h20 desta segunda-feira (10). Os Bombeiros foram chamados. A Polícia Militar (PM) também prestou apoio na ocorrência.

O jovem, que se queixava de dores nas pernas, foi socorrido e levado consciente para o Hospital da Providência. O condutor da moto não ficou ferido. Testemunhas contaram que o adolescente teria atravessado a rua correndo e o motociclista não conseguiu desviar.

