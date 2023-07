Motociclista é preso sem CNH, com vodca na mão e pino de cocaína

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, prendeu nesta quinta-feira (6) à tarde um motociclista de 24 anos por embriaguez, porte de drogas e por uma série de infrações de trânsito.

O rapaz conduzia uma Honda Biz com o capacete “na testa” e estava uma garrafa de vodca pela metade nas mãos e outra cheia no bolso. Além disso, ele carregava um pino de cocaína.

A abordagem foi realizada nas imediações do Jardim Sumatra e do Residencial Jaçanã. O uso irregular do capacete chamou atenção da equipe policial. Ao fazer a abordagem, os policias logo perceberam que o motociclista estava embriagado e apreenderam as duas garrafas, além da droga.

Um teste de bafômetro comprovou a embriaguez. O motociclista não portava a CNH, tampouco documentos da moto. O veículo também apresentava uma série de pendências.

O rapaz foi preso e a moto apreendida pelos policiais.

