Motociclista é preso por tráfico de drogas após tentar fugir da PM

Um motociclista foi preso pelo crime de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (26), em Apucarana (PR). O homem pilotava uma motocicleta Honda de cor prata e foi abordado pela Polícia Militar (PM) em um semáforo, no bairro Núcleo Habitacional Papa João Paulo. Ele teria visto a viatura e tentado fugir, mesmo com o sinal vermelho.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Homem é esfaqueado pelo próprio irmão em Apucarana; autor foi preso

"Antes que ele conseguisse arrancar com a motocicleta, foi abordado e identificado", informa o boletim de ocorrência. Conforme a PM, com ele foram localizados 18 pinos de cocaína, que pesaram 29 gramas. O motociclista também estava com um celular, que era usado no tráfico.

continua após publicidade

Além disso, os militares foram até a residência do suspeito, no Residencial Orlando Bacarin, e localizaram mais drogas. Após a mãe do homem autorizar a entrada na casa, o cão policial Smoke encontrou 38 microtubos de cocaína, pesando 60 gramas.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A moto foi apreendida e levada para o pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Siga o TNOnline no Google News