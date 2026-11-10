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APUCARANA

Motociclista é preso com veículo furtado após dirigir na contramão

Abordagem da Polícia Militar aconteceu no final da noite; a Yamaha recuperada havia sido levada na cidade de Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista é preso com veículo furtado após dirigir na contramão
Autor Abordagem aconteceu no cruzamento da Rua Professor Erasto Gaertner com a Rua Oswaldo Cruz - Foto: Google Street View

Um jovem de 20 anos foi preso na noite de segunda-feira (9), no centro de Apucarana, pelo crime de receptação. Ele chamou a atenção de uma equipe da Polícia Militar (PM) após cometer uma infração de trânsito e, durante a fiscalização, os agentes descobriram que a motocicleta que ele pilotava era produto de crime.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Apucarana e região

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A situação ocorreu por volta das 23h15, no cruzamento da Rua Professor Erasto Gaertner com a Rua Oswaldo Cruz. Os policiais faziam rondas pela região central quando notaram o motociclista transitando no sentido contrário da via e decidiram pará-lo.

Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com o rapaz. Porém, ao verificarem a placa da moto no sistema — uma Yamaha YBR 125 preta —, os policiais confirmaram que o veículo possuía um registro de furto ou roubo feito no município de Londrina.

Diante do flagrante, o rapaz foi detido no local e informado sobre seus direitos. Ele foi levado de viatura, sem a necessidade do uso de algemas, à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana. A motocicleta também foi entregue na unidade policial para que as medidas legais sejam tomadas e o bem possa ser devolvido ao verdadeiro proprietário.

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