Motociclista é preso com drogas pela equipe Rocam, em Apucarana

Com ele, os policiais encontraram uma porção de maconha

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira, 04, após levantar suspeitas de uma equipe Rocam da Polícia Militar (PM) de Apucarana, enquanto pilotava uma moto com a lanterna traseira queimada, em alta velocidade pelo bairro Jaçanã. Com ele, os policiais encontraram uma porção de maconha.

O suspeito recebeu voz de abordagem e, durante revista pessoal, uma porção de maconha, pesando 100 gramas foi localizada no bolso da blusa que ele usava. Ele contou que pegou a droga com um primo que mora no bairro e que havia pago a quantia de R$ 130,00 no Pix.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou o suspeito, juntamente com a droga e a motocicleta até a delegacia de Apucarana para as providências cabíveis.

