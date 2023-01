Motociclista é pego na contramão e acaba detido pelo furto da moto

Da Redação

O condutor e a motocicleta foram conduzidos para a delegacia de Apucarana

Um homem que pilotava uma motocicleta pela contramão na Rua Erasto Gaertner, em Apucarana, no norte do Paraná, acabou detido depois de ser abordado pela Guarda Civil Municipal (GCM). A moto que ele pilotava havia sido furtada.

Segundo o relatório da GCM, a equipe estava em patrulhamento na Rua Erasto Gaertner quando viu uma motocicleta transitando na contramão de direção e tomou sentido a Rua Talita Bresolin.

O condutor foi abordado e no momento da checagem foi constatado que a motocicleta estava com o chassi adulterado e que o motor estava com alerta de furto na cidade de Astorga, na data de 12.05.2022.

Por essa razão, o condutor e a motocicleta foram conduzidos para a delegacia de Apucarana para prestar depoimento sobre o furto.

