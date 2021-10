Motociclista é levado para Upa após acidente em Apucarana

Da Redação

Após colidir em um Fiat Uno, um jovem motociclista, de 21 anos, ficou ferido na manhã deste sábado (2), em Apucarana. O acidente ocorreu na Avenida Pirapó, nas proximidades da Caramuru.

continua após publicidade .

Vinícios Alex Tozzo Maggioni, de 21 anos, foi atendido pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana (Upa).

Conforme os socorristas, ele sofreu ferimentos leves, como uma contusão seguida de ferimento cortante e escoriações no joelho. O motorista do Uno, conforme a equipe, não teve ferimentos. A equipe da Polícia Militar também esteve no local com o guincho para retirar a moto.