Motociclista é levado à Upa após acidente no centro de Apucarana

Acidente ocorreu na Avenida Curitiba, no centro da cidade

Um motociclista ficou ferido após bater em um carro durante acidente registrado na tarde desta segunda-feira (24), na Avenida Curitiba, área central de Apucarana, no norte do Paraná.

A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, foi acionada e esteve no local do acidente. Os socorristas encaminharam a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), com ferimentos considerados leves. A idade do motociclista não foi informada pelos profissionais.

O motorista do carro, conforme informações de testemunhas, não ficou machucada após a colisão.

Acidente entre motociclistas

Dois motociclistas ficaram feridos gravemente após uma colisão frontal registrada na madrugada de domingo (23/10), em frente à Delegacia da Polícia Civil, de Apucarana, localizada na Rua Nova Ucrânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que foi acionada para prestar atendimento, o acidente provocou danos em ambos os veículos. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate, do Corpo de Bombeiros, também estiveram no local e encaminharam as vítimas para o Hospital da Providência.

