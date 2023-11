Motociclista é levada ao hospital após colisão na Av. Minas Gerais

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 37 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (21) na Avenida Minas Gerais, perímetro urbano da BR-369, em Apucarana, norte do Paraná. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

De acordo com as informações das autoridades, um veículo Chevrolet Montana tentou sair de um imóvel para acessar à rodovia, porém o motorista não notou a aproximação de uma motocicleta - que era conduzida pela vítima. A mulher não conseguiu frear a tempo e colidiu na lateral do automóvel.

Segundo os socorristas do Siate, por conta do acidente, a mulher sofreu contusões e uma suspeita de fratura. Ela recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi encaminhada para o Hospital da Providência para receber os devidos cuidados.

O motorista do carro, por sua vez, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool. Um boletim de ocorrência foi registrado pela PRF.

