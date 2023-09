Motociclista é levada à UPA após acidente na Av. Minas Gerais

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira (12) e mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações da corporação, a colisão ocorreu na Avenida Minas Gerais, perímetro urbano da BR-369, na região da Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná.

Conforme repassado à imprensa, a batida aconteceu após a motorista do veículo - um Citroën C4 Cactus - sair da vaga de estacionamento que ocupava e não notar a aproximação da moto - uma Honda Biz. O avanço do carro sobre a pista de rolamento acabou ocasionando a colisão.

A Biz era conduzida por uma mulher de 30 anos. Apesar do susto, ela sofreu apenas escoriações, segundo os socorristas.

O Siate prestou os primeiros cuidados à vítima e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para receber o devido atendimento.

