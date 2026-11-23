As imagens mostram o motociclista realizando a manobra arriscada desde a Praça do Redondo até as proximidades do Palácio do Comércio





Um homem foi flagrado pilotando uma motocicleta deitado na tarde deste domingo (22), na região central de Apucarana, no norte do Paraná. A infração ocorreu no trecho entre a Avenida Curitiba e a Rua Doutor Oswaldo Cruz e foi registrada em vídeo pelo condutor de outra moto que trafegava pelo local.

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As imagens chamaram a atenção pela imprudência do motociclista, que conduzia o veículo esticado sobre o banco e com as pernas erguidas. Segundo o registro, o homem percorreu todo o trajeto nessa posição desde o entorno da Praça do Redondo até as proximidades do Palácio do Comércio.

O TNOnline entrou em contato com o diretor de Trânsito de Apucarana, Felipe Augusto Rosa, que classificou a situação como uma grave imprudência, com potencial para provocar acidentes. Segundo ele, a conduta também pode resultar em penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

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“É uma cena de uma grave imprudência no trânsito, que, entre outras coisas, pode resultar em um grave sinistro. Além disso, o condutor, caso seja flagrado, está sujeito à multa prevista no artigo 244, inciso III, do CTB, que é conduzir o veículo fazendo malabarismo, de natureza gravíssima e com suspensão da CNH”, afirmou.

Rosa também orientou que situações semelhantes sejam denunciadas ao Centro de Controle Operacional de Trânsito, pelo WhatsApp (43) 3308-1501.





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