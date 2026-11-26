Um motociclista de 27 anos ficou ferido nesta quinta-feira (26) em Apucarana (PR), após a motocicleta que conduzia se envolver em uma colisão com um automóvel. O acidente aconteceu na rua Noboru Fukuchima, no bairro Vila São Carlos.

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A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. De acordo com o atendimento inicial, o motociclista apresentava suspeita de lesão no joelho esquerdo e foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica e exames.