Motociclista é encaminhado à UPA após acidente na Barra Funda

Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 12h desta quarta-feira (12), em Apucarana, norte do Paraná.

De acordo com as informações da corporação, um automóvel - um Fiat Palio - e uma motocicleta se envolveram em uma colisão em um cruzamento entre as ruas Antônio José de Oliveira e a Tamandaré, na Barra Funda.

O piloto da moto, de idade não divulgada, sofreu escoriações devido ao acidente, conforme os socorristas. A vítima foi encaminhada por uma das equipes à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para receber os cuidados necessários.

