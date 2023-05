Motociclista é encaminhado à UPA após acidente, em Apucarana

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados para atender um acidente de trânsito na tarde deste sábado (27), em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com as informações da corporação, houve uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta na Avenida Santa Catarina, na região do bairro Jardim Apucarana.

A equipe de reportagem do TnOnline entrou em contato com os bombeiros. Os socorristas informaram que o piloto da moto ficou ferido por conta da batida.

Ele sofreu escoriações e, logo após receber os primeiros cuidados, foi encaminhado pela viatura do Siate até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda conforme os bombeiros, a vítima não sofreu nenhuma fratura.

