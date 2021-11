Motociclista é atendido pelo SAMU após acidente neste sábado

Da Redação

Um motociclista de 22 anos, sem habilitação para pilotar, se envolveu em um acidente na manhã deste sábado (13) na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana.

Segundo informações de testemunhas no local, ele teria atingido a traseira de um carro, caiu na via, e um ônibus do transporte coletivo que vinha logo atrás, acabou atropelando a motocicleta que estava caída no chão.



Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para dar os primeiros atendimentos ao rapaz que teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O transito ficou lento no local durante o atendimento, mas o fluxo já está normalizado.