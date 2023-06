Motociclista derruba garupa ao empinar moto e bater contra caminhonete

Uma pessoa sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente provocado pela manobra perigosa de um motociclista, na tarde de sexta-feira (16), em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o fato ocorreu na Rua Doutor Oswaldo Cruz, no centro da cidade.

De acordo com a PM, uma testemunha declarou que um jovem estava empinando sua moto, trafegando com apenas uma das rodas, quando bateu em uma caminhonete. O motociclista estava acompanhado de uma pessoa na garupa e o ocupante caiu no chão. O piloto da moto, por sua vez, não parou e fugiu do local, deixando o garupa no local do acidente e o dono do outro veículo no prejuízo.

Segundo a polícia, o garupa sofreu uma lesão exposta em uma das pernas, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital da Providência. Já o motorista da caminhonete saiu ileso.

