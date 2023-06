Motociclista derrapa em barro e fica ferido no centro de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista ficou ferido na início da noite desta quinta-feira (29) após ter derrapado no barro, de uma obra de um prédio em construção, que estava no cruzamento das ruas Ponta Grossa e Guarapuava, no centro de Apucarana.

O condutor da moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo os socorristas, ele sofreu apenas escoriações leves na perna esquerda.

Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

Outro acidente

