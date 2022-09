Motociclista de Califórnia que morreu em acidente é identificado

Da Redação

O motociclista que morreu durante grave acidente registrado no começo da noite desta terça-feira (6) foi identificado como Fábio Donizeti da Silva, de 32 anos. Ele era morador de Califórnia. A colisão, que envolveu a motocicleta da vítima e um caminhão, ocorreu nas proximidades do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, na BR-376, em Apucarana. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

Conforme apurou a reportagem, que foi até o local, o caminhão e a moto seguiam sentido Califórnia. O veículo de carga estava na pista da esquerda, porém, o motociclista ao fazer uma ultrapassagem, atingiu a lateral do caminhão. Após atingir o caminhão, com placas de Jardim Alegre, o motociclista caiu no canteiro central da rodovia. O socorro foi para o local, mas Fábio morreu na hora.

Familiares e amigos lamentam a morte de Fábio:

“Tempo é como areia que cai entre os dedos, aquelas conversas que pareciam chatas, agora se tornam tão importantes, os momentos de olhares e sorrisos que ficam na lembrança, aquele abraço apertado que faz falta q fica o vazio, a vida é um piscar de olhos um suspiro apertado, um nó na garganta q n sai, é fechar os olhos e ouvir aquela voz calma no ouvido dizendo eu te amo".

"Um amigo, um irmão, pessoa maravilhosa que a vida me apresentou e essa mesma vida levou. Vai fazer falta irmão. Ainda não dá pra acreditar. Meus sentimentos. Que Deus conforte os nossos corações e de toda família".

