Motociclista de Apucarana é arremessado após bater em carro

Um motociclista de Apucarana ficou ferido no começo da tarde desta quarta-feira (10), após bater em um Ford Focus e ser arremessado do veículo. O acidente ocorreu na Rua Doutor José Domingos Alexandre, cruzamento com a Avenida Curitiba.

De acordo com informações de testemunhas, o homem descia a Avenida Curitiba, quando foi atingido pela motorista do carro. A frente do veículo ficou totalmente destruída após a colisão. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima.

De acordo com os socorristas, o motociclista, de 19 anos, estava consciente, e precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência, a princípio, com ferimentos moderados. A motorista do carro não ficou machucada.

