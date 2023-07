Motociclista de 52 anos fica ferido em acidente no Bairro da Igrejinha

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um homem de 52 anos ferido nesta sexta-feira (7) em Apucarana. A colisão foi registrada na Rua Osvaldo Cruz, na rotatória próxima ao supermercado Muffato, no Bairro da Igrejinha.

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi enviada para o local. O motociclista foi encontrado com ferimento na perna escorda e no dorso.

Ele foi encaminhado para atendimento médico.

OUTRO ACIDENTE

Um homem de 47 anos ficou ferido após o caminhão em que ele trabalhava tombar na manhã desta sexta-feira (07), na estrada que liga Apucarana a cidade de Rio Bom, próximo ao Distrito de São Domingos.

Conforme informações apuradas no local, um caminhão da prefeitura de Apucarana realizava reparos na estrada tapando os buracos daquele trecho. A caçamba do caminhão estava levantada e a carroceria pendeu para um dos lados, pois existe um desnível na estrada, fazendo com que o caminhão tombasse. Leia matéria na íntegra aqui.

