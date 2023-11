Motociclista de 51 anos fica ferido após motorista furar preferencial

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista de 51 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira (30) após acidente de trânsito em Apucarana. Ele foi atingido por uma VW Saveiro e precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Veja vídeo abaixo

A colisão ocorreu na esquina das ruas Hélio Boneto e Horácio Fontoura de Sá Carvalho, no Parque Bela Vista, já nas proximidades do Núcleo Afonso Alves Camargo. O condutor da Saveiro estava na Rua Hélio Boneto e teria furado a preferencial, segundo testemunhas.

Com o impacto, o motociclista foi parar em uma área de matagal ao lado da via. O motociclista, com ferimentos leves, foi levado para o Hospital da Providência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele sofreu ferimentos no joelho. O condutor da Saveiro teria fugido do local, abandonando o veículo. Segundo testemunhas, ele teria apresentado sinais de embriaguez. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

