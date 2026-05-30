Motociclista de 50 anos fica ferido após colisão na Avenida Brasil em Apucarana

Um motociclista de 50 anos ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na tarde deste sábado (30) em Apucarana (PR). O acidente aconteceu na Avenida Brasil, nas proximidades do acesso à Rua Deolindo Massambani.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram apenas o motocicleta recebendo atendimento, pois os veículos envolvidos já haviam sido retirados da cena.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, apresentando uma luxação no ombro direito. Devido ao acidente ter ocorrido em trecho rodoviário, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar a averiguação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os bombeiros realizaram a imobilização do membro afetado e encaminharam a vítima ao Hospital da Providência após regulação médica. Sobre a retirada dos veículos antes da chegada do socorro, a equipe informou que um conhecido dos envolvidos permaneceu no local para prestar esclarecimentos. As causas do acidente serão apuradas.