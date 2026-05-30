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BATIDA

Motociclista de 50 anos fica ferido após colisão na Avenida Brasil em Apucarana

Vítima foi resgatada por uma equpe do Siate e encaminhada para atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 19:55:36 Editado em 30.05.2026, 20:59:39
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Motociclista de 50 anos fica ferido após colisão na Avenida Brasil em Apucarana
Autor Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência - Foto: Arquivo/TNOnline

Um motociclista de 50 anos ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na tarde deste sábado (30) em Apucarana (PR). O acidente aconteceu na Avenida Brasil, nas proximidades do acesso à Rua Deolindo Massambani.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram apenas o motocicleta recebendo atendimento, pois os veículos envolvidos já haviam sido retirados da cena.

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De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, apresentando uma luxação no ombro direito. Devido ao acidente ter ocorrido em trecho rodoviário, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar a averiguação.

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Os bombeiros realizaram a imobilização do membro afetado e encaminharam a vítima ao Hospital da Providência após regulação médica. Sobre a retirada dos veículos antes da chegada do socorro, a equipe informou que um conhecido dos envolvidos permaneceu no local para prestar esclarecimentos. As causas do acidente serão apuradas.

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acidente Apucarana Avenida Brasil carro colisão motociclista SIATE
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