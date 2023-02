Motociclista de 50 anos fica ferido após acidente em Apucarana

Da Redação

O ferido foi levado para a UPA

Um homem, de 50 anos, que conduzia uma motocicleta precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após acidente no bairro Igrejinha, na rotatória em frente ao Supermercado Muffato, em Apucarana, no final da tarde desta quinta-feira (23).

Conforme o Samu, o motociclista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois se queixava de dores no pescoço.

O motorista do carro não ficou ferido. Outros detalhes do acidente ainda não foram repassados.

