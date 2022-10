Motociclista de 41 anos morre após acidente em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os Bombeiros foram chamados

Um motociclista, de 41 anos, morreu após acidente na Avenida Central do Paraná em Apucarana, próximo do Colégio Vale do Saber, na manhã desta terça-feira (25). O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Providência, porém, não resistiu aos ferimentos. Os Bombeiros foram chamados.

continua após publicidade .

De acordo com os Bombeiros, quando a equipe chegou, o homem estava sofrendo uma convulsão, além de apresentar uma fratura no braço e inconsciente. O motociclista foi rapidamente atendido, levado para a ambulância, colocado no oxigênio e encaminhado ao Hospital da Providência. O acidente aconteceu por volta das 9h15 e o falecimento ocorreu no final da manhã desta terça.

Testemunhas contaram que o motociclista teria perdido o controle da direção, então atingiu o poste. Agentes de Trânsito também atenderam a ocorrência. Existe a suspeita que o homem passou mal, então aconteceu o acidente.

continua após publicidade .

Familiares procuraram a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para solicitar a documentação necessária para a liberação do corpo de Fabio Mateus dos Santos, condutor da moto que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Siga o TNOnline no Google News