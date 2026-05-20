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Motociclista de 35 anos fica ferido em acidente na região da Igrejinha

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas Saul Guimarães da Costa e Frankó no início da tarde desta quinta-feira (20)

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 14:14:40 Editado em 20.05.2026, 14:17:53
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Motociclista de 35 anos fica ferido em acidente na região da Igrejinha
Autor Acidente ocorreu na região da Igrejinha - Foto: TNOnline

Um motociclista de 35 anos ficou ferido, no início da tarde desta quarta-feira (20), após acidente de trânsito na região da Igrejinha, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Mulher morre após cair do sexto andar de prédio no Centro de Apucarana

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Ele trafegava pela Rua Saul Guimarães da Costa quando se envolveu em uma colisão com um carro que vinha pela Rua Frankó.

O homem sofreu escoriações nas pernas e foi levado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No carro estavam mãe e filho, que não ficaram feridos.

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