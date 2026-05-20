Motociclista de 35 anos fica ferido em acidente na região da Igrejinha

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Um motociclista de 35 anos ficou ferido, no início da tarde desta quarta-feira (20), após acidente de trânsito na região da Igrejinha, em Apucarana.

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Ele trafegava pela Rua Saul Guimarães da Costa quando se envolveu em uma colisão com um carro que vinha pela Rua Frankó.

O homem sofreu escoriações nas pernas e foi levado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No carro estavam mãe e filho, que não ficaram feridos.