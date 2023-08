Motociclista de 34 anos fica ferida após acidente em Apucarana

Acidente ocorreu no Sumatra no início da tarde desta segunda (14)

Uma motociclista de 34 anos ficou ferida após acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira (14) na Rua Carteiro Hernandes da Silva, no Residencial Sumatra, em Apucarana (PR). A mulher sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico.

Ela dirigia uma Honda Biz, que se envolveu em acidente com um VW Saveiro. O atendimento foi feito por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

A mulher reclamava de dores na perna, que precisou ser imobilizada pelos socorristas. A vítima foi encaminhada para melhor avaliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e orientou o trânsito no local. O motorista da Saveiro não sofreu ferimentos.

