Motociclista de 31 anos fica ferido após acidente na Minas Gerais'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem, de 31 anos, ficou ferido após cair da motocicleta na tarde desta quinta-feira (22), na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. O acidente ocorreu nas proximidades do Posto Planalto.

continua após publicidade .

A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, foi chamada e esteve no local em que foi registrada a queda. O motociclista, que sofreu contusões e escoriações pelo corpo, foi encaminhado pelos socorristas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). O seu estado de saúde não foi informado.

-LEIA MAIS: Menino de 13 anos furta bike e rouba celular; PM apreende em Apucarana

continua após publicidade .

De acordo com informações de testemunhas, o homem seguia sentido centro da cidade, quando se perdeu e acabou caindo sozinho da motocicleta. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionados e se deslocaram até o endereço na tarde desta quinta (22).

Siga o TNOnline no Google News