Motociclista de 30 anos sofre acidente e tem suspeita de fratura

Um motociclista de 30 anos ficou ferido no início da tarde desta quinta-feira (14) após acidente de trânsito na Avenida Brasil, na saída de Apucarana para Londrina. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura na perna esquerda.

Ele conduzia um Honda CG 125, quando perdeu o controle da moto e sofreu uma queda na pista. O motociclista sofreu inúmeras escoriações por conta do tombo, além do ferimento mais grave na perna.

O acidente ocorreu nas proximidades do acesso ao Parque Bela Vista. O homem foi encaminhado pelo Siate para atendimento no Hospital da Providência, onde as lesões serão melhor avaliadas pela equipe médica.

