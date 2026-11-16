Colisão ocorreu no cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida São João; equipes de socorro prestaram atendimento no local.

Um motociclista de 28 anos fico ferido após uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (16), em Apucarana. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida São João e mobilizou equipes de socorro para o atendimento no local.

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De acordo com as informações apuradas, o jovem sofreu uma luxação no membro superior esquerdo em decorrência do impacto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros à vítima ainda na via e, na sequência, realizou o encaminhamento do rapaz ao Hospital da Providência para avaliação médica especializada. As circunstâncias exatas que provocaram a batida não foram detalhadas.