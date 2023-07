Motociclista de 28 anos fica ferido após acidente em Apucarana

Um motociclista de 28 anos ficou ferido em acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (03) em Apucarana. A colisão ocorreu na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista.

O rapaz bateu com sua Honda Biz na traseira de uma Ford Ecosport. A vítima foi atendida por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

O homem sofreu escoriações em decorrência do impacto. O motociclista de 28 anos foi encaminhado com ferimentos leves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde será melhor avaliado pela equipe médica. O condutor da Ecosport não sofreu ferimentos.

REFORÇO

O Siate de Apucarana receberá o reforço de uma nova ambulância. O município foi contemplado em pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), que deu início nesta segunda-feira (03) à maior renovação da frota de ambulâncias da história do Corpo de Bombeiros do Paraná. Ao todo, serão R$ 29,8 milhões destinados à distribuição de 60 veículos pelo Estado, que integrarão a estrutura do Siate.

