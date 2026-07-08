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TRÂNSITO

Motociclista de 27 anos fica ferido após colisão em cruzamento de Apucarana

Equipes do Siate prestaram o atendimento no local e encaminharam o jovem para a UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 11:49:31 Editado em 08.07.2026, 11:49:27
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Motociclista de 27 anos fica ferido após colisão em cruzamento de Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/TNOnline

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um automóvel na rua Firman Neto, na Vila São José, em Apucarana, na manhã desta quarta-feira (08). A colisão, que envolveu um veículo Chevrolet Prisma e uma motocicleta Yamaha Fazer, mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

📰 LEIA MAIS: Motociclista é socorrida após acidente no Contorno Norte de Apucarana

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O motociclista foi encaminhado a UPA com contusão e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Siate.


Motociclista de 27 anos fica ferido após colisão em cruzamento de Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline

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O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.


Motociclista de 27 anos fica ferido após colisão em cruzamento de Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline


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