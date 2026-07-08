Motociclista de 27 anos fica ferido após colisão em cruzamento de Apucarana

Equipes do Siate prestaram o atendimento no local e encaminharam o jovem para a UPA

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um automóvel na rua Firman Neto, na Vila São José, em Apucarana, na manhã desta quarta-feira (08). A colisão, que envolveu um veículo Chevrolet Prisma e uma motocicleta Yamaha Fazer, mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

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O motociclista foi encaminhado a UPA com contusão e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Siate.





Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

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O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.





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