Motociclista de 26 anos fica ferido após queda no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana

Jovem estava sozinho no veículo e sofreu contusões nos braços e pernas. Socorristas realizaram o primeiro atendimento na ambulância

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após sofrer uma queda na tarde desta sexta-feira (18), em Apucarana. O acidente ocorreu na Rua Santa Helena, nas proximidades do Mercado Pereirinha, localizado no bairro Sanchez dos Santos. A vítima, que estava sozinha conduzindo uma motocicleta Honda 125, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e precisou de atendimento médico.

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De acordo com os socorristas que atenderam a ocorrência, o jovem estava consciente e orientado no momento do resgate, conseguindo relatar às equipes os locais onde sentia dor. Após passar por uma avaliação inicial de saúde ainda dentro da ambulância no local do acidente, o motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O rapaz apresentava contusões e escoriações tanto nos membros superiores quanto nos inferiores. As circunstâncias que levaram o motociclista a perder o controle e cair do veículo não foram detalhadas.