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QUEDA DE MOTO

Motociclista de 26 anos fica ferido após queda no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana

Jovem estava sozinho no veículo e sofreu contusões nos braços e pernas. Socorristas realizaram o primeiro atendimento na ambulância

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista de 26 anos fica ferido após queda no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana
Autor O jovem foi atendido e encaminhado à UPA - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após sofrer uma queda na tarde desta sexta-feira (18), em Apucarana. O acidente ocorreu na Rua Santa Helena, nas proximidades do Mercado Pereirinha, localizado no bairro Sanchez dos Santos. A vítima, que estava sozinha conduzindo uma motocicleta Honda 125, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e precisou de atendimento médico.

-LEIA MAIS: Carro atinge caminhonete e veículo vai parar em muro de casa em Apucarana; veja o vídeo

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De acordo com os socorristas que atenderam a ocorrência, o jovem estava consciente e orientado no momento do resgate, conseguindo relatar às equipes os locais onde sentia dor. Após passar por uma avaliação inicial de saúde ainda dentro da ambulância no local do acidente, o motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O rapaz apresentava contusões e escoriações tanto nos membros superiores quanto nos inferiores. As circunstâncias que levaram o motociclista a perder o controle e cair do veículo não foram detalhadas.

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acidente Apucarana Bombeiros moto SAÚDE segurança
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