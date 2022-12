Motociclista de 26 anos fica ferido após colisão frontal em Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 26 anos, ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (2), por volta das 20h40, na Rua Angelina Menegazzo, na região do Jardim Menegazzo, em Apucarana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a vítima. Segundo os socorristas, o rapaz, que estava consciente, sofreu uma fratura em um membro inferior, contusões e escoriações.

Testemunhas disseram que o condutor do Troller estava com o veículo estacionado e, ao entrar na via, colidiu frontalmente com a motocicleta, que vinha no sentido contrário.

O motociclista foi encaminhado pelo Samu ao Hospital da Providência.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local.

