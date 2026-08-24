Motociclista de 26 anos fica ferido após acidente de trânsito na Avenida Minas Gerais
Colisão entre duas motos foi registrada na manhã desta segunda-feira em frente ao Max Atacadista
Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na manhã desta segunda-feira (24), por volta das 7h45, no cruzamento das avenidas Minas Gerais e Mato Grosso, em Apucarana (PR). Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi mobilizada ao local.
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Segundo os bombeiros, apenas um dos condutores, um jovem de 26 anos, sofreu ferimentos e precisou de encaminhamento médico. O motociclista teve escoriações na perna direita - ferimentos considerados leves - e foi encaminhado pela ambulância à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.
O acidente aconteceu em frente ao Max Atacadista. Uma equipe do Trânsito Municipal da Prefeitura esteve no local e controlou o trânsito durante o atendimento às vítimas. As causas devem ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também foi acionada.