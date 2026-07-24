Motociclista de 25 anos sofre queda e é socorrido pelo Siate em Apucarana

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após sofrer uma queda de moto no final da manhã desta sexta-feira (24), em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 11h40 na Rua Oswaldo Cruz, nas proximidades do Supermercado Muffato.

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Com o impacto da queda, o jovem sofreu contusões no joelho e em uma das mãos. Ele foi atendido por uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para receber cuidados médicos.

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