Motociclista de 25 anos sofre queda e é socorrido pelo Siate em Apucarana
Ocorrência foi registrada nas proximidades do Supermercado Muffato
Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 12:06:00 Editado em 24.07.2026, 12:05:52
O acidente aconteceu por volta das 11h40 na Rua Oswaldo Cruz - Foto: Lis Kato/TNOnline
Um motociclista de 25 anos ficou ferido após sofrer uma queda de moto no final da manhã desta sexta-feira (24), em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 11h40 na Rua Oswaldo Cruz, nas proximidades do Supermercado Muffato.
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Com o impacto da queda, o jovem sofreu contusões no joelho e em uma das mãos. Ele foi atendido por uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para receber cuidados médicos.
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