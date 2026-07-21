Motociclista de 25 anos é socorrido pelo Siate após acidente no Contorno Sul de Apucarana

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um veículo Fiat Strada nesta terça-feira (21), no trecho do Contorno Sul de Apucarana (PR), na BR-376. A colisão ocorreu nas proximidades do acesso ao Jardim Catuaí e mobilizou equipes de resgate.

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De acordo com o apurado pelo TNOnline, a vítima foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros. Apesar do impacto, o jovem permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento, apresentando um ferimento na mão esquerda e uma suspeita de fratura em um dos joelhos. Após os primeiros procedimentos no local, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a quantidade de ocupantes dos veículos envolvidos. As causas e a dinâmica da colisão devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.