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COLISÃO

Motociclista de 25 anos é socorrido pelo Siate após acidente no Contorno Sul de Apucarana

Colisão ocorreu nas proximidades do acesso ao Jardim Catuaí e mobilizou equipes de resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 20:32:31 Editado em 21.07.2026, 20:32:27
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Motociclista de 25 anos é socorrido pelo Siate após acidente no Contorno Sul de Apucarana
Autor Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Foto: TNOnline

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um veículo Fiat Strada nesta terça-feira (21), no trecho do Contorno Sul de Apucarana (PR), na BR-376. A colisão ocorreu nas proximidades do acesso ao Jardim Catuaí e mobilizou equipes de resgate.

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De acordo com o apurado pelo TNOnline, a vítima foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros. Apesar do impacto, o jovem permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento, apresentando um ferimento na mão esquerda e uma suspeita de fratura em um dos joelhos. Após os primeiros procedimentos no local, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a quantidade de ocupantes dos veículos envolvidos. As causas e a dinâmica da colisão devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

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acidente de motocicleta Apucarana atendimento de emergência BR 376 investigação de acidente Segurança no Trânsito
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