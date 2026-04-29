Motociclista de 23 anos fica ferido em acidente com carro em Apucarana

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na tarde desta quarta-feira (29), em Apucarana (PR). A colisão ocorreu no bairro Vila Shangri-la, no cruzamento da Rua Santos Dumont com a Rua General Osório.

LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A batida envolveu uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, conduzida pelo jovem, e um veículo Chevrolet Onix, dirigido por um idoso de 75 anos. Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão no joelho esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros no local pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhado na sequência para o Hospital da Providência para atendimento médico adequado. O condutor do carro, por sua vez, não se machucou e saiu ileso da ocorrência.