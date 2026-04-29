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COLISÃO

Motociclista de 23 anos fica ferido em acidente com carro em Apucarana

Vítima foi levada ao Hospital da Providência e motorista do veículo, de 75 anos, saiu ileso da colisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 21:43:26 Editado em 29.04.2026, 21:43:21
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Motociclista de 23 anos fica ferido em acidente com carro em Apucarana
Autor Ele recebeu os primeiros socorros no local pela equipe do Siate - Foto: TNOnline

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na tarde desta quarta-feira (29), em Apucarana (PR). A colisão ocorreu no bairro Vila Shangri-la, no cruzamento da Rua Santos Dumont com a Rua General Osório.

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A batida envolveu uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, conduzida pelo jovem, e um veículo Chevrolet Onix, dirigido por um idoso de 75 anos. Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão no joelho esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros no local pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhado na sequência para o Hospital da Providência para atendimento médico adequado. O condutor do carro, por sua vez, não se machucou e saiu ileso da ocorrência.

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acidente de transito Apucarana carro cidadania e segurança FERIMENTOS motocicleta
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