Motociclista de 23 anos fica ferido após acidente em Apucarana

Um motociclista, de 23 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão contra um Volkswagen Saveiro. O acidente aconteceu na Rua Nova Ucrânia, em Apucarana, próximo da delegacia, na tarde desta quinta-feira (4).

Conforme os Bombeiros, o motociclista se queixava de dores na região íntima e no dorso. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Testemunhas contaram que o condutor do Volkswagen Saveiro e o motociclista seguiam pelo mesmo sentido, porém, o motorista do carro realizou uma conversão para entrar na Rua Antônio Melnick e aconteceu a batida lateral.

O motociclista também sofreu uma queda. O condutor do carro não ficou ferido. A equipe de trânsito da Polícia Militar (PM) foi chamada.

Outra ocorrência

Kadett usado em furto em Apucarana é encontrado abandonado

Um GM Kadett foi encontrado abandonado na região do Barreiro, em Apucarana. O veículo foi utilizado em um furto que ocorreu contra um Posto de Saúde. Dentro do carro a Polícia Militar (PM) encontrou equipamentos de informática levados da unidade de saúde.

Conforme a PM, denúncias informaram que o Kadett estava na estrada do Barreiro, próximo da ponte. Quando a equipe chegou, encontrou um computador no carro e outros equipamentos de informática furtados do Posto de Saúde. Para ler mais, cliquei aqui.

