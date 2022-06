Motociclista de 23 anos fica ferida em acidente na Avenida Curitiba

Da Redação

Uma motociclista, de 23 anos, ficou ferida após bater na traseira de uma picape na manhã desta terça-feira (14), na Avenida Curitiba, nas proximidades do Cine Teatro Fênix, em Apucarana. A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, esteve no local e encaminhou a jovem para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), com ferimentos leves.

A vítima dirigia uma Honda Biz, quando colidiu na traseira de um VW Saveiro, que freou na faixa para pedestres passarem. O motorista do veículo, Cristóvão, de 35 anos, explicou que o casal entrou na faixa e ele precisou frear rapidamente.

"No momento em que ela caiu eu e mais algumas pessoas que passavam pela rua a ajudamos e a mantemos parada até que ela fosse atendida pela equipe especializada. Vamos esperar o B.O e acionar o seguro. O importante é que ela fique bem agora", acrescentou o motorista.