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ACIDENTE

Motociclista de 22 anos fica ferido em colisão na área central de Apucarana

Vítima foi atingida por um veículo Corolla no cruzamento das ruas Guarapuava e Nagib Daher e acabou encaminhada à UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 11:44:49 Editado em 01.07.2026, 11:44:42
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Motociclista de 22 anos fica ferido em colisão na área central de Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/TNOnline

Um jovem motociclista de 22 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (1º), na área central de Apucarana. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Guarapuava e Nagib Daher.

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De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, um veículo Toyota Corolla teria avançado a preferencial e atingido o motociclista. A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SamuAMU) e, reclamando de fortes dores nas costas, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

Motociclista de 22 anos fica ferido em colisão na área central de Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline

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No automóvel estavam o motorista e um passageiro, mas nenhum deles sofreu ferimentos. As autoridades locais compareceram ao cruzamento para orientar o trânsito e registrar a ocorrência.

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acidente Apucarana motociclistas transito
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