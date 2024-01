Motociclista de 21 anos tenta fugir da PM e é preso em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (1º), por volta das 3h30, na Rua Fernando Pereira, no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade

Segundo a polícia, o jovem foi detido pois estava conduzindo a motocicleta embriagado. O teste do etilômetro registrou 0,48mg/L de álcool. Antes de ser abordado, segundo os agentes da PM, ele fugiu da abordagem.

-LEIA MAIS: Acidente durante a madrugada do Ano Novo deixa 5 feridos em Apucarana

continua após publicidade

Conforme relataram os policiais, o motociclista recebeu voz de abordagem pois estava parado no semáforo com o farol desligado. No entanto, ele tentou escapar dirigindo em alta velocidade e cruzando preferenciais.

O rapaz foi detido e levado para a 17ª Subdivisão Policial. A moto foi apreendida e encaminhada para o pátio da polícia.

Siga o TNOnline no Google News