Acidente foi registrado na tarde deste domingo (22), no Jardim Ponta Grossa

Um jovem de 21 anos ficou ferido após sofrer uma queda de moto na tarde deste domingo (22), no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR). O acidente foi registrado na Avenida Mato Grosso, uma das principais vias da localidade.

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Em decorrência da queda, o motociclista sofreu diversas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Após receber o atendimento pré-hospitalar e ser estabilizada pelos militares, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para passar por uma avaliação médica mais detalhada e receber os curativos necessários. Até o momento, não há informações sobre o que teria feito o rapaz perder o controle do veículo.