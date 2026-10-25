Motociclista de 19 anos sofre fratura no fêmur após colisão com caminhonete em Apucarana

Vítima foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros sob forte chuva e encaminhada ao Hospital da Providência

Um entregador de 19 anos sofreu uma fratura fechada no fêmur esquerdo após a motocicleta que conduzia colidir contra uma caminhonete na noite deste sábado (24), no bairro Vila Country, em Apucarana. O acidente foi registrado às 22h51, no cruzamento das ruas João Luiz Orlando e Nações Unidas.

A vítima trafegava pela Rua João Luiz Orlando em uma Honda CG 160 Start vermelha quando atingiu a lateral de uma Chevrolet S10 preta, que seguia pela Rua Nações Unidas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local da batida.

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De acordo com o soldado De Brito, do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o jovem foi encontrado no chão, queixando-se de dores intensas na perna. Apesar da forte chuva que começou a cair na cidade exatamente durante o resgate, a equipe conseguiu realizar a avaliação clínica e a imobilização completa do membro fraturado.

O motociclista permaneceu consciente, orientado e com sinais vitais estáveis durante todo o atendimento, sendo encaminhado na sequência para a realização de exames complementares no Hospital da Providência. A Polícia Militar também compareceu ao endereço para assumir os procedimentos legais e de trânsito relacionados à ocorrência.