Motociclista de 19 anos fica ferido após acidente em Apucarana

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta, registrado no início da noite desta terça-feira (11), deixou um jovem de 19 anos ferido no cruzamento da Rua Alumínio e da Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atendeu o motociclista, que sofreu ferimentos leves, mas precisou ser encaminhado ao Hospital da Providência. Segundo os socorristas, a vítima estava confusa durante o atendimento. O condutor do carro, um Ford Ka, não se feriu.

Conforme contou o motorista, os veículos seguiam na avenida, pelo mesmo sentido, e a colisão aconteceu quando ele realizou a conversão à esquerda, para acessar a Rua Alumínio. O motociclista estaria ultrapassando o carro naquele momento.

