Motociclista de 15 anos fica gravemente ferido em Apucarana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima

Um jovem, de 15 anos, ficou gravemente ferido, na noite desta quinta-feira (30), por volta das 19 horas, após bater a motocicleta que conduzia em uma árvore, na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte de Apucarana, norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima e encaminhou ao Hospital da Providência. O Siate do Corpo de Bombeiros deu apoio no local. Segundo os socorristas, os ferimentos sofridos pelo adolescente são considerados graves.

A princípio, nenhum outro veículo se envolveu no acidente e ele estaria sozinho na motocicleta. As causas estão sendo apuradas.

