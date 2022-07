Motociclista causa acidente em frente a UPA e foge do local

Da Redação

Os policiais fizeram diligências, mas não conseguiram localizar o homem

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada no início da tarde desta segunda-feira, 11, por volta do meio dia, para atender a um acidente de trânsito, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), envolvendo um motociclista supostamente embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrências, um motorista que trafegava com seu veículo VW UP pela Rua Clotário Portugal, ao parar para um pedestre atravessar na faixa elevada defronte ao UPA, teve a traseira do carro atingida por uma motocicleta Honda Titan, de cor preta.

Ao descer para verificar o ocorrido, o motorista percebeu que o condutor da motocicleta estava em visível estado de embriaguez. Ele retirou a chave do veículo e acionou a polícia.

Quando a equipe chegou no local o motociclista havia fugido, deixando a moto para trás. Os policiais fizeram diligências, mas não conseguiram localizar o homem.

A motocicleta não possui débitos e o proprietário foi identificado. Uma notificação foi lavrada e veículo recolhido ao pátio do Detran.

