Motociclista capota e para em cima de canteiro em Apucarana

Um motociclista de Marilândia do Sul capotou na madrugada deste sábado (12), na Avenida Carlos Schmidt, área central de Apucarana, após passar reto na rotatória que fica em frente ao Cidade Canção.

O homem, que conduzia um Honda/Titan, acabou colidindo com o meio fio e capotou o veículo no canteiro. Conforme o boletim, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava consciente e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

De acordo com o relatório, o motociclista estava com sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com os documentos da moto em dia.