Motociclista cai em valeta e é socorrido pelos bombeiros em Apucarana

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após sofrer uma queda na rodovia BR-369, nas proximidades da Facnopar, no trecho de saída de Apucarana para Arapongas. O acidente foi registrado na noite deste sábado (9), quando o condutor perdeu o controle da motocicleta Honda Biz que pilotava e acabou caindo em uma valeta localizada às margens da pista.

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Equipes de resgate do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas rapidamente para prestar os primeiros socorros. De acordo com as informações da corporação, a vítima bateu a cabeça durante o impacto da queda na rodovia e sofreu uma contusão.

Após receber o atendimento pré-hospitalar e ser estabilizado no local do acidente, o homem foi encaminhado pelos socorristas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.



