Motociclista cai e é socorrido pelos Bombeiros de Apucarana

Uma equipe do Siate socorreu o homem e ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento

Um motociclista, de 50 anos, precisou ser socorrido pelos Bombeiros após sofrer uma queda. O acidente aconteceu na Rua Padre Severino Cerutti em Apucarana, na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 9h50.

A queda aconteceu próximo do quartel dos Bombeiros da Rua Ponta Grossa. Uma equipe do Siate socorreu o homem e ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves.

Ele contou para os socorristas que perdeu o equilíbrio e caiu.

Acidente envolvendo três veículos é registrado em Apucarana

O Siate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente envolvendo três veículos, registrado no início da noite desta terça-feira (13), na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo à entrada do Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com o Sargento André, do Siate, apesar do susto, ninguém se feriu. "A gente foi acionado pelo Samu para atender essa ocorrência, mas só foram danos materiais. O pessoal estava um pouco nervoso, mas só isso mesmo. Agora fica a cargo deles realizarem o boletim de ocorrências online", explicou.





