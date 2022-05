Motociclista cai ao passar por faixa elevada em Apucarana

Da Redação

Atualização: 13 de maio, 2022, às 15:09

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp nesta sexta-feira (13), mostra um motociclista caindo após passar por uma travessia elevada instalada na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana. O flagrante aconteceu por volta das 6h19 desta sexta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. Pelo vídeo é possível perceber que o motociclista seguia no sentido centro bairro, quando ao passar pela travessia, perde o controle da direção, cai e derrapa por alguns metros. Apesar da queda, o homem, de 37 anos, não ficou ferido e recusou ser encaminhado ao médico. A travessia faz parte de um pacote de obras. Recentemente mais regiões de Apucarana com grande fluxo de pedestres estão ganhando travessias elevadas. Os equipamentos, que oferecem maior segurança para a pessoa atravessar de um lado para o outro da via, estão sendo implantados pela prefeitura, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan),